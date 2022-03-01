Игорь Беланов осудил агрессию на территории Украины, как это сделали ранее Олег Блохин и Андрей Шевченко.

"Я, Игорь Беланов! Прошу немедленно прекратить кровопролитие нашего народа! Страдают ни в чем не повинные люди! Опомнитесь!!! Наши города превращаются в руины! Наши деды и родители их строили не для того, чтобы в них воевали, а для того, чтобы в них жили счастливые люди!

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Сердце обливается кровью, глядя на страдания и слезы! Нет войне, нет беде, нет бессмысленным жертвам!!! Прошу вас от всей души! Стоп войне!" – написал Беланов в Facebook.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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