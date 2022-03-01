Ігор Бєланов засудив агресію на території України, як це раніше зробили Олег Блохін і Андрій Шевченко.

"Я, Ігор Бєланов! Прошу негайно припинити кровопролиття нашого народу! Страждають ні в чому не винні люди! Схаменіться!!! Наші міста перетворюються на руїни! Наші діди та батьки їх будували не для того, щоби в них воювали, а для того, щоби у них жили щасливі люди! Зупиніть це свавілля!

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Серце обливається кров'ю, дивлячись на страждання та сльози! Ні війні, ні біді, ні безглуздим жертвам!!! Прошу вас від щирого серця! Стоп війні!" – написав Бєланов у Facebook.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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