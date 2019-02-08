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Беланов: Был уверен в победе Павелко на выборах в Исполком УЕФА, его там уважают

19:15 34 Читати українською
Беланов: Был уверен в победе Павелко на выборах в Исполком УЕФА, его там уважают
Президент ФФУ Андрей Павелко / Фото из соцсетей

Обладатель "Золотого мяча-1986" Игорь Беланов прокомментировал избрание президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко в новый состав Исполнительного комитета УЕФА.

По его словам, он был уверен в успехе кандидата от Украины, поскольку Андрей Павелко пользуется в УЕФА поддержкой. "Мы все волновались и переживали. Однако я был уверен в победе, потому что видел, как к Андрею Павелко относятся в УЕФА. Там его действительно уважают, хорошо налажено общение", – отметил Беланов пресс-службе ФФУ.

Павелко избран в Исполком УЕФА

Напомним, что Игорь Беланов вместе с Андреем Шевченко, Олегом Блохиным и Сергеем Бубкой получил аккредитацию и участвовал в работе 43-го Конгресса УЕФА в статусе наблюдателя.

Ранее все три обладателя "Золотого мяча" от Украины, а также президент НОК Сергей Бубка и экс-чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко поддержали кандидатуру Андрея Павелко на выборах в Исполком УЕФА.

Теги
Андрей Павелко УЕФА Игорь Беланов
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