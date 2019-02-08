Бєланов: Був впевнений у перемозі Павелка на виборах до Виконкому УЄФА, його там поважають

Володар "Золотого м’яча-1986" Ігор Беланов прокоментував обрання президента Федерації футболу України Андрія Павелка до нового складу Виконавчого комітету УЄФА.

За його словами, він був упевнений в успіху кандидата від України, оскільки Андрій Павелко користується в УЄФА підтримкою. "Ми всі хвилювалися й вболівали. Однак я був упевнений у перемозі, оскільки бачив, як до Андрія Павелка ставляться в УЄФА. Там його дійсно поважають, є добре налагоджене спілкування", – зазначив Беланов прес-службі ФФУ.

Павелко обраний до Виконкому УЄФА

Нагадаємо, що Ігор Беланов разом з Андрієм Шевченком, Олегом Блохіним та Сергієм Бубкою отримав акредитацію та брав участь у роботі 43-го Конгресу УЄФА в статусі спостерігача.

Раніше всі три володарі "Золотого м’яча" від України, а також президент НОК Сергій Бубка та екс-чемпіон світу з боксу, мер Києва Віталій Кличко підтримали кандидатуру Андрія Павелка на виборах до Виконкому УЄФА.