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Бєланов: Був впевнений у перемозі Павелка на виборах до Виконкому УЄФА, його там поважають

19:15 68 Читать на русском
Бєланов: Був впевнений у перемозі Павелка на виборах до Виконкому УЄФА, його там поважають
Президент ФФУ Андрій Павелко / Фото з соцмереж

Володар "Золотого м’яча-1986" Ігор Беланов прокоментував обрання президента Федерації футболу України Андрія Павелка до нового складу Виконавчого комітету УЄФА.

За його словами, він був упевнений в успіху кандидата від України, оскільки Андрій Павелко користується в УЄФА підтримкою. "Ми всі хвилювалися й вболівали. Однак я був упевнений у перемозі, оскільки бачив, як до Андрія Павелка ставляться в УЄФА. Там його дійсно поважають, є добре налагоджене спілкування", – зазначив Беланов прес-службі ФФУ.

Павелко обраний до Виконкому УЄФА

Нагадаємо, що Ігор Беланов разом з Андрієм Шевченком, Олегом Блохіним та Сергієм Бубкою отримав акредитацію та брав участь у роботі 43-го Конгресу УЄФА в статусі спостерігача.

Раніше всі три володарі "Золотого м’яча" від України, а також президент НОК Сергій Бубка та екс-чемпіон світу з боксу, мер Києва Віталій Кличко підтримали кандидатуру Андрія Павелка на виборах до Виконкому УЄФА.

Теги
Андрій Павелко УЄФА Ігор Бєланов
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