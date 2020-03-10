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Бекхэм продолжает поиск суперзвезд для своего клуба – Давид Силва стал очередной целью англичанина

15:33 57 Читати українською
Бекхэм продолжает поиск суперзвезд для своего клуба – Давид Силва стал очередной целью англичанина
Давид Силва / Getty Images

Хавбек Манчестер Сити Давид Силва может получить неожиданное предложение после завершения сезона 2019/20.

Дэвид Бекхэм надеется подписать испанца для своего Интера Майами, информирует Daily Star.

Давид Силва вышел в 300 матче за Манчестер Сити в АПЛ

Звездный британец планирует воспользоваться тем, что летом Силва станет свободным агентом. Руководители американского клуба начали переговоры с 34-летним плеймейкером, надеясь согласовать предварительный контракт. Ранее с Интером Майами связывали таких звезд, как Кавани, Луис Суарес, Бейл, Неймар и даже Месси и Роналду.

К слову, клуб Бекхэма уже успел провести два матча в рамках МЛС – минимальные поражения от Лос-Анджелеса и ДС Юнайтед.

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