Бекхем продовжує пошук суперзірок для свого клубу – Давід Сілва став черговою ціллю англійця

Хавбек Манчестер Сіті Давід Сілва може отримати несподівану пропозицію після завершення сезону 2019/20.

Девід Бекхем сподівається підписати іспанця для свого Інтера Маямі, інформує Daily Star.

Давід Сілва вийшов у 300 матчі за Манчестер Сіті в АПЛ

Зірковий британець планує скористатися тим, що влітку Сілва стане вільним агентом. Керівники американського клубу розпочали переговори з 34-річним плеймейкером, сподіваючись узгодити попередній контракт. Раніше з Інтером Маямі пов'язували таких зірок, як Кавані, Луїс Суарес, Бейл, Неймар і навіть Мессі та Роналду.

До слова, клуб Бекхема вже встиг провести два матчі в рамках МЛС – мінімальні поразки від Лос-Анджелеса та ДС Юнайтед.

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