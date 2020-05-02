Бекхэм празднует 45-летие – УЕФА вспомнил роскошные голы со штрафных в исполнении англичанина

2 мая бывшему капитану сборной Англии исполнилось 45. УЕФА подготовил специальный видеоролик, который заставит поностальгировать ценителей штрафных ударов Бекхэма.

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал видео знаменитых голов со штрафных в исполнении Дэвида Бекхэма. В подборку попали точные удары Бекса в футболке Реала и МЮ.

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Сегодня знаменитый экс-полузащитник празднует свой 45 день рождения.

Напомним, Бекхэм выступал в составе Манчестер Юнайтед, Реала, ПСЖ, Милана и Лос-Анджелес Гэлакси. Завершил карьеру в 2013 году, а сейчас является совладельцем футбольного клуба Интер Майами.

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