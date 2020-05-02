Бекхем святкує 45-річчя – УЄФА пригадав розкішні голи зі штрафних у виконанні англійця

2 травня колишньому капітану збірної Англії виповнилося 45. УЄФА підготував спеціальний відеоролик, який змусить поностальгувати поціновувачів штрафних ударів Бекхема.

Союз європейських футбольних асоціацій опублікував відео знаменитих голів зі штрафних у виконанні Девіда Бекхема. У підбірку потрапили влучні удари Бекса у футболці Реала та МЮ.

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Сьогодні знаменитий екс-півзахисник святкує свій 45 день народження.

Нагадаємо, Бекхем виступав у складі Манчестер Юнайтед, Реала, ПСЖ, Мілана та Лос-Анджелес Гелаксі. Завершив кар'єру в 2013 році, а зараз є співвласником футбольного клубу Інтер Маямі.

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