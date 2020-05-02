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"Роналду – феномен, Рауль – бог, а Месси побудил меня закончить карьеру". Правила жизни секс-символа Дэвида Бекхэма

15:00 1699 Читати українською
"Роналду – феномен, Рауль – бог, а Месси побудил меня закончить карьеру". Правила жизни секс-символа Дэвида Бекхэма
Дэвид Бекхэм / Instagram
Олег Бабий Олег Бабий

Культовому экс-хавбеку МЮ, Реала и сборной Англии исполняется 45 лет. Дети, геи, татуировки, ботокс, Том Круз, Виктория Адамс – мы собрали всё, о чем думает и говорит Бекс.

В школе учителя спрашивали меня: "Дэвид, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?". Я всегда отвечал: "Футболистом". Они возражали: "Нет-нет, чем ты хочешь по-настоящему заниматься? Какая у тебя будет работа?" Но я и не думал заниматься чем-то, кроме футбола.

Когда меня взяли в молодежную команду Манчестер Юнайтед, я должен был пройти обряд посвящения. Это было ужасно. Полагалось делать кое-что на плакат Клейтона Блэкмора (бывший футболист МЮ). Я смутился, когда узнал, что процесс снимут на камеру. Но через это должен был пройти каждый.

Эрик Кантона – особенный парень, он был королем Олд Траффорд, он запомнится таким. Эрик – замечательный парень, великий игрок, один из лучших среди тех, с кем я когда-либо играл.

Я всегда уважал и уважаю Фергюсона, он был кем-то вроде отца, он сделал невероятно много для меня.

Единственная моя примета в футболе – я всегда надеваю футболку с длинными рукавами, даже когда очень жарко. Часто люди не понимали, как я могу это делать в 39-градусную жару в Испании, но это единственное, чего я придерживался всегда.

Бекхэм

Мадрид всегда будет в моем сердце. Я провел там много времени, поэтому не могу выбрать какой-то конкретный момент, считавшийся лучшим. Возможно, лучший тот, когда я впервые оказался в раздевалке, где встретил Рауля, Фигу, Роберто Карлоса и Зидана. Ещё хорошо помню наше первое чемпионство.

Покинул Реал, потому что подписывал контракт на 4 года с Флорентино Пересом. Когда Перес ушел, мы не договорились с новым президентом. После ухода Переса были проблемы.

Криштиану Роналду – это феномен. Для фаната просто невероятно видеть такого игрока в своей команде. Он очень быстро догнал Рауля. А Рауль – бог, и побить его рекорд так быстро – это просто невероятно.

Касильяс – замечательный друг, потрясающий человек и один из лучших вратарей в истории футбола. Настоящая легенда.

Мой самый знаменитый друг – это Том Круз. Он гораздо более известен, чем я.

У каждого есть возможность выражать свои чувства, мой путь – татуировки.

Я люблю, когда на меня обращают внимание. Но при этом я абсолютно обычный парень.

В футболе очень важно иметь хорошую прическу, потому что многие люди, многие девушки с фотоаппаратами приходят смотреть на тебя. От твоего внешнего вида зависит популярность игры.

Раньше на тренировках я забивал по 30 свободных ударов в день. Когда стал старше, то понял, что и 10 – достаточно, но важно, чтобы эти 10 были максимально осмысленными.

По сути, футбол – это всего лишь бег по полю. Когда я начал увлекаться силовыми тренировками, то набрал 7 килограммов мышц, и мне стало тяжело бегать.

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против Барселоны Лионель Месси обвел меня как стоячего, и тогда я понял, что мне пора уходить из футбола.

Бекхэм

Спросите себя, нужны ли вам два высших образования и два года рабства на работе, которую вы ненавидите, чтобы потом жить лучше? Вам действительно нужно "выжимать" лежа 120 килограммов, чтобы чувствовать себя настоящим мужчиной?

Я популярен среди геев? Это большая честь. Как прекрасно – быть любимым.

Не считаю себя секс-символом. Когда кто-то заводит об этом речь, то я... Я... Теряюсь!

Я никогда не ел бычьи яйца... Только уши!

Я колол себе ботокс? Вы это серьезно?!

Ежедневно читаю о себе всякую нелепицу. Господи, чего там только не пишут! Например, писали, что я подарил сыну сережку за 25,000 фунтов на пятилетие. Но это неправда!

Я всегда говорю своим ребятам: если ты много работаешь, то многого добьешься в футболе и в жизни.

Бекхэм

Я – сильная личность, сильный семьянин, сильный муж и сильный отец.

В 1996 году мы с Гарри Невиллом смотрели по телевизору первый клип "Spice Girls". Я повернулся к нему, и сказал: "Ты видел эту девушку? Я собираюсь на ней жениться".

До того, как я встретил Викторию, думал, что мне нравятся тихие блондинки. Но Виктория полная противоположность – брюнетка, да ещё и постоянно кричит.

Ежедневно мы с Викторией делаем друг другу романтические жесты – пишем записки, готовим друг другу завтрак. Мы счастливы, что у нас совпадают желания.

Виктория показывает, какие потрясающие платья, туфли и сумочки она создала. Затем я говорю что-то вроде: "Круто. А я сегодня опять получил по ногам". Главное, что через 15 лет мы всё ещё слушаем и слышим друг друга. Раз в неделю стараемся выбираться куда-то вместе, например, поужинать в тишине и покое. Не для того, чтобы похвастаться перед публикой в новом костюме или платье, а просто посидеть, поговорить, побыть вместе.

У нас дома не живет прислуга. Мы любим вечерами закрывать двери, зашторивать окна и ходить полностью обнаженными... Шутка.

Я встаю в 6:45, малышка Харпер просыпается через пятнадцать минут, мальчики – через полчаса. К этому времени завтрак уже на столе. Готовлю его сам.

Бекхэм

Мне не очень нравится, что Виктория с детьми постоянно в окружении телохранителей. Но мы живем в таком мире, что это единственный способ как-то защитить их. Мы организовали всё достаточно незаметно. Это не большие парни в черных костюмах, а незаметные люди на заднем плане. Мальчики никогда не видят их, даже когда находятся в школе.

Для женщины 30 – это прекрасный возраст. Для мужчины же – жизнь начинает идти по наклонной. Ты добавляешь в весе, там и здесь возникают болячки и проблемы, о которых ты даже не подозревал, когда тебе было 20. Но знаете, я наслаждаюсь своей жизнью.

Я знаю пределы своих возможностей: что я смогу сделать, а что – нет. С возрастом у меня ощутимо больше опыта. Я люблю свой возраст.

Я скучаю по футболу каждый день. Не знаю, это спортсмен во мне говорит, или просто страсть к игре, но я всегда думаю, что ещё могу вернуться на поле и снова начать играть.

До сих пор смотрю на себя и чувствую, что должен развиваться. Я сделал многое за свою карьеру – был капитаном сборной Англии, играл за Манчестер Юнайтед, за Реал, но до сих пор не могу сказать: "Я сделал это". Я сыграл много игр, но до сих пор не сделал Этого.

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