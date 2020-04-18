Бекхэм назвал лучшего футболиста в истории – фанаты его клубов будут расстроены

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм оценил игру аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

"Месси – уникальный футболист, больше таких игроков нет. Они вместе с Роналду превосходят всех остальных игроков, хотя Криштиану не дотягивает до уровня Лео.

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В 2013 году ПСЖ со мной в составе играл против Барсы. Мы вели в счете. Затем на поле вышел Месси, и Барселона забила. Наша команда была хороша в том противостоянии, хотя мы в итоге и уступили", – цитирует Бекхэма агентство Télam.

Интересно, что сам Бекхэм на протяжении своей игровой карьеры выступал в составе Реала и Манчестер Юнайтед, как и Роналду, однако, очевидно, клубные цвета для англичанина не имели решающего значения при выборе лучшего.

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