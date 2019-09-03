Бекхэм назвал работу своей мечты

Экс-полузащитник сборной Англии, владелец Интера Майами Дэвид Бекхэм признался, что рассмотрел бы предложение возглавить родную национальную команду.

"Воспользовался ли бы я возможностью возглавить сборную Англии, если бы получил ее? Я, конечно бы, рассмотрел ее, ведь я страстный англичанин и ревностно отношусь к национальной команде, но был бы я хорош в этом? Кто знает.

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Это работа мечты, но Гарет (Саутгейт – Футбол 24) делает невероятную работу прямо сейчас. Он вернул в сборную энергию и радость, а болельщики, в том числе и я, этим наслаждаются", – цитирует Бекхэма AS.

Напомним, что экс-хавбек Манчестер Юнайтед, мадридского Реала и ряда других клубов надевал футболку "Трех львов" в 1996-2009 гг. В его активе 115 матчей за сборную, в которых Дэвид Бекхэм забил 17 мячей.