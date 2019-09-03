Ван-Биссака не поможет сборной Англии против Болгарии и Косово

Защитник Манчестер Юнайтед Арон Ван-Биссака досрочно покинул расположение сборной Англии.

Молодой фланговый защитник не поможет "Трем львам" в ближайших матчах квалификации к Евро-2020. Об этом сообщает официальный твиттер сборной Англии.

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Ван-Биссака получил дебютный вызов в команду Гарета Саутгейта, однако в сентябре не сможет сыграть премьерный матч за национальную команду. На пути защитнику МЮ станет травма спины. Как следствие, Ван-Биссака вернется в расположение клуба, а на его место тренерский штаб сборной решил никого не вызывать.

Отметим, что в течение недели сборная Англии сыграет два матча отбора к чемпионату Европы-2020: с командой Болгарии подопечные Саутгейта сыграют 7 сентября, против Косово – 10 сентября.

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