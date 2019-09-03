Бекхем назвав роботу своєї мрії

Екс-півзахисник збірної Англії, власник Інтера Маямі Девід Бекхем зізнався, що розглянув би пропозицію очолити рідну національну команду.

"Чи скористався б я можливістю очолити збірну Англії, якби отримав її? Я, звісно б, розглянув її, адже я пристрасний англієць і ревно ставлюсь до національної команди, та чи був би я успішним у цьому? Хтозна.

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Це робота мрії, але Гарет (Саутгейт – Футбол 24) працює неймовірно прямо зараз. Він повернув у збірну енергію і радість, а вболівальники, зокрема і я, цим насолоджуються", – цитує Бекхема AS.

Нагадаємо, що екс-хавбек Манчестер Юнайтед, мадридського Реала та низки інших клубів одягав футболку "Трьох левів" 1996-2009 рр. У його активі 115 матчів за збірну, в яких Девід Бекхем забив 17 м'ячів.