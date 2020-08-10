"Бейлу нет места в команде Зидана": экс-президент Реала призвал клуб решить проблему с опальным валлийцем

"Очень грустно видеть такого игрока на трибунах. Думаю, его мастерство и талант не исчезли. Он все еще хороший игрок, который мог бы выступать на высоком уровне в любой команде мира. Поэтому я думаю, что им придется найти решение для прекращения этой агонии ради обеих сторон. Если он не хочет уменьшать зарплату, что было бы понятно, им придется найти другой способ закончить эту ситуацию.

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Тренер не полагается на него. Если Зидан останется с Реалом, что, по моему мнению, является определенным, тогда Бейлу придется найти новый путь. Пожалуй, Зидан получил то, что хотел в конце этого сезона. Он сказал, что Ла Лига – главная цель. Я уверен, что он продолжит, поэтому Бейлу, к сожалению, в команде Зидана нет места. Проблема заключается в том, что у него есть контракт на два года. Печально видеть, как он тратит время, потому что он до сих пор сохраняет хорошую форму", – заявил Кальдерон в комментарии ВВС.

Напомним, Бейл даже не попал в заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити. Реал проиграл 1:2 и покинул турнир.

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