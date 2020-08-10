Реал готовит шальное предложение по Дибале – одна из двух звезд и серьезная доплата

Реал после вылета из Лиги чемпионов строит грандиозные трансферные планы на лето.

Чемпионы Испании готовы сделать серьезное предложение Ювентусу по форварду Пауло Дибале, информирует SportMediaset.

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Реал предложит туринцам на выбор одного из собственных игроков – Иско или Тони Кроос. Ориентировочная цена первого составляет 60 млн евро, а второго 50 млн. Также "сливочным" придется серьезно доплатить, чтобы предложение в сумме превысило 100 млн евро. Впрочем, даже такая щедрость вряд ли убедит Ювентус, который собирается сделать Дибалу ключевым игроком в перестройке команды под руководством Пирло.

Добавим, что аргентинец в сезоне 2019/20 провел 46 матчей, отличился 17 голами и 14 ассистами.

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