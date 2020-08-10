"Бейлу немає місця в команді Зідана": екс-президент Реала закликав клуб вирішити проблему з опальним валлійцем

"Дуже сумно бачити такого гравця на трибунах. Гадаю, його майстерність і талант не зникли. Він все ще хороший гравець, який міг би виступати на високому рівні в будь-якій команді світу. Тому я думаю, що їм доведеться знайти рішення для припинення цієї агонії заради обох сторін. Якщо він не хоче зменшувати зарплату, що було б зрозуміло, їм доведеться знайти інший спосіб закінчити цю ситуацію.

Реал готує шалену пропозицію щодо Дибали – одна з двох зірок і серйозна доплата

Тренер не покладається на нього. Якщо Зідан залишиться з Реалом, що, на мою думку, є певним, тоді Бейлу доведеться знайти новий шлях. Мабуть, Зідан отримав те, що хотів у кінці цього сезону. Він сказав, що Ла Ліга – головна мета. Я впевнений, що він продовжить, тому Бейлу, на жаль, в команді Зідана немає місця. Проблема полягає в тому, що у нього є контракт на два роки. Сумно бачити, як він витрачає час, тому що він досі зберігає хорошу форму", – заявив Кальдерон в коментарі ВВС.

Нагадаємо, Бейл навіть не потрапив до заявки на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. Реал програв 1:2 і покинув турнір.

"Чудовий хлопець, поки не зайде у паб": він поховав Динамо в ЛЧ, зависав у борделях і казино, водив за носа шпигуна