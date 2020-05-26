toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - БАВАРИЯ

Бейла беспокоит чрезмерное внимание к его хобби – звезде Реала пришлось обратиться к врачам

15:52 45 Читати українською
Бейла беспокоит чрезмерное внимание к его хобби – звезде Реала пришлось обратиться к врачам
Гарет Бейл / Фото из открытых источников

Вингер Реала Гарет Бейл не видит проблемы в своей страсти к гольфу.

"Многих беспокоит то, что я играю в гольф. Я не знаю, в чем причина. Я поговорил с врачами, они нормально к этому относятся.

Бейл может перейти в Ньюкасл – Реалу предлагают серьезную сумму

Медиа создали негативное восприятие того, что мне это мешает. Мол, нужно отдыхать, это создает проблемы, провоцирует травмы.

Мне просто нравится играть, думать, что меня ждут 18 лунок. Это позволяет отвлечься от футбола, от всего негативного, что происходит, и восстановить свой ум, и на следующий день чувствуешь себя свежим и готовым к тому, чтобы сосредоточиться и снова чувствовать себя лучше в футболе", – цитирует Гарета ESPN.

Напомним, болельщики часто называют причиной плохой формы Бейла его увлечение гольфом.

Реал знайшов несподіваний варіант підсилення – за гравцем, який є одним із найкращих у Європі, полюють топ-клуби

blog_ava
Шахтер борется с Манчестер Сити и Барселоной за "нового Фернандиньо"
10:14
440
Теги
Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
44
мин
Боруссия Дортмунд
19:30
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук