Бейла беспокоит чрезмерное внимание к его хобби – звезде Реала пришлось обратиться к врачам

Вингер Реала Гарет Бейл не видит проблемы в своей страсти к гольфу.

"Многих беспокоит то, что я играю в гольф. Я не знаю, в чем причина. Я поговорил с врачами, они нормально к этому относятся.

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Медиа создали негативное восприятие того, что мне это мешает. Мол, нужно отдыхать, это создает проблемы, провоцирует травмы.

Мне просто нравится играть, думать, что меня ждут 18 лунок. Это позволяет отвлечься от футбола, от всего негативного, что происходит, и восстановить свой ум, и на следующий день чувствуешь себя свежим и готовым к тому, чтобы сосредоточиться и снова чувствовать себя лучше в футболе", – цитирует Гарета ESPN.

Напомним, болельщики часто называют причиной плохой формы Бейла его увлечение гольфом.

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