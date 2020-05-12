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Бейл может перейти в Ньюкасл – Реалу предлагают серьезную сумму

16:21 103 Читати українською
Бейл может перейти в Ньюкасл – Реалу предлагают серьезную сумму
Гарет Бейл / ФК Реал Мадрид

Атакующий полузащитник Реала может вернуться в Англию. В услугах валлийца заинтересован Ньюкасл.

"Сороки", которые вскоре получат новых собственников-миллиардеров, настроены подписать Гарета Бейла. Как известно, Зинедин Зидан не слишком рассчитывает на 30-летнего валлийца и не прочь избавиться от него за адекватную сумму. Такой как раз может стать предложение от Ньюкасла, который готов выложить за вингера 60 млн евро, сообщает FourFourTwo.

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Этот вариант может оказаться привлекательным и для самого Бейла, которому предлагают такую ​​же зарплату, как в Мадриде. Кроме Ньюкасла, интерес к Бейлу приписывали Тоттенхэму и Интеру Майами.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Бейл провел 14 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами. Валлиец перешел в ряды "бланкос" в 2013 году из Тоттенхэма и выиграл с мадридцами 4 Лиги чемпионов.

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