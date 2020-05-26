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Бейла турбує надмірна увага до його хобі – зірці Реала довелось звернутись до лікарів

15:47 149 Читать на русском
Бейла турбує надмірна увага до його хобі – зірці Реала довелось звернутись до лікарів
Гарет Бейл / Фото з відкритих джерел

Вінгер Реала Гарет Бейл не бачить проблеми у своїй пристрасті до гольфу.

"Багатьох турбує те, що я граю в гольф. Я не знаю, в чому причина. Я поговорив з лікарями, вони нормально до цього ставляться.

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Медіа створили негативне сприйняття того, що мені це заважає. Мовляв, потрібно відпочивати, це створює проблеми, провокує травми.

Мені просто подобається грати, думати, що мене чекають 18 лунок. Це дозволяє відволіктися від футболу, від усього негативного, що відбувається, і відновити свій розум, і на наступний день відчуваєш себе свіжішим і готовим до того, щоб зосередитися і знову відчувати себе краще в футболі", – цитує Гарета ESPN.

Нагадаємо, вболівальники часто називають причиною поганої форми Бейла його захоплення гольфом.

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Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
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