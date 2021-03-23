Гарет Бейл убежден, что сможет спокойно вернуться в Реал после завершения аренды в Тоттенхэме.

"Сейчас меня ничего не отвлекает. Думаю, главной причиной моего перехода в Тоттенхэм было желание играть в футбол.

Зидан категорически против возвращения Бейла в Реал, – СМИ

Я хотел быть готовым, чтобы помочь сборной Уэльса на Евро. План состоял в том, чтобы провести сезон за "шпор" и вернуться в Реал. Там у меня еще год контракта. Пока мой план не изменился", – цитирует Бейла Sky Sports.

Напомним, в текущем сезоне вингер провел за Тоттенхэм 25 поединков, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Для сравнения, за весь прошлый сезон Гарет сыграл за Реал всего в 16 матчах Ла Лиги, а концовку первенства практически полностью провел на скамейке запасных или вне заявки.

Маліновський – зі щитом, Фонсека – на щиті, страшна Баварія, енний рекорд Мессі та флешбек для Шахтаря – огляд вікенду