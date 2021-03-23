Гарет Бейл переконаний, що зможе спокійно повернутися в Реал після завершення оренди в Тоттенхемі.

"Зараз мене нічого не відволікає. Гадаю, головною причиною мого переходу в Тоттенхем було бажання грати у футбол.

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Я хотів бути готовим, щоб допомогти збірній Уельсу на Євро. План полягав у тому, щоб провести сезон за "шпор" і повернутися в Реал. Там у мене ще рік контракту. Наразі мій план не змінився", – цитує Бейла Sky Sports.

Нагадаємо, у поточному сезоні вінгер провів за Тоттенхем 25 поєдинків, забив 10 голів і віддав 3 результативні передачі. Для порівняння, за весь минулий сезон Гарет зіграв за Реал всього у 16 матчах Ла Ліги, а кінцівку першості практично повністю провів на лаві запасних або поза заявкою.

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