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Бейл тренировался с гипсом на руке

21:38 17 Читати українською
Бейл тренировался с гипсом на руке
Гарет Бейл / Reuters

Вингер мадридского Реала Гарет Бейл продолжает коллекционировать новые травмы.

Валлийская звезда получил повреждение мизинца, информирует AS.

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Бэйлу даже сделали гипсовую повязку на руке, правда, она не помешала ему тренироваться в общей группе Реала. Ожидается, что 30-летняя звезда сможет помочь Реалу в матче 24 тура Примеры против Сельты (16 февраля). В предыдущей игре Бэйл выходил в основе мадридцев, и тогда никаких проблем с рукой не было.

Отметим, что это далеко не первые проблемы британца в текущем сезоне – ранее он успел травмировать лодыжку, бедро и икроножную мышцу.

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