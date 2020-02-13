Бейл тренувався з гіпсом на руці

Вінгер мадридського Реала Гарет Бейл продовжує колекціонувати нові травми.

Валлійська зірка зазнав пошкодження мізинця, інформує AS.

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Бейлу навіть зробили гіпсову пов'язку на руці, щоправда, вона не завадила йому тренуватися у загальній групі Реала. Очікується, що 30-річна зірка зможе допомогти Реалу в матчі 24 туру Прімери проти Сельти (16 лютого). У попередній грі Бейл виходив у основі мадридців, і тоді жодних проблем з рукою ще не було.

Відзначимо, що це далеко не перші проблеми британця у поточному сезоні – раніше він встиг травмувати щиколотку, стегно та литковий м'яз.

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