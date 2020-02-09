"Уэльс, гольф, Мадрид": агент Бейла назвал настоящие приоритеты звезды Реала

Агент вингера Реала Гарета Бэйла Джонатан Барнетт считает, что фанаты относятся к его клиенту слишком критично.

"Бейл – одна из самых приятных персон из всех, кого я встречал. Он фантастический парень, отличный семьянин с женой и тремя детьми. Гарет тщательно охраняет свою личную жизнь, он тихий и спокойный человек. Любит играть в футбол и любит свою жизнь. Отвратительно, когда люди говорят о нем плохо, мне это причиняет боль.

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Он счастлив в Мадриде. Бейл любит этот город. Неправда, что Зидан не видит его в составе, между ними нет проблем. Гольф или футбол? Футбол. Гольф – это его страсть, а футбол – жизнь. Надеюсь, его история в Реале закончится победой в Лиге чемпионов. Гарет планирует отработать свой контракт до конца. Никогда нельзя быть уверенным в чем-то в футболе, но сегодня это так. Может быть, он заключит еще один контракт и останется дольше", – цитирует Барнетта AS.

Напомним, в ноябре Бейл отпраздновал победу сборной Уэльса с флагом одного из фанатов с надписью: "Уэльс, гольф, Мадрид – в таком порядке", что повлекло целый ряд возмущение в Мадриде. К слову, в текущем сезоне валлиец провел за Реал 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает футболиста в 40 млн евро.

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