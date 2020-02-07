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Бейл снова покинул стадион, не дожидаясь окончания матча Реала

13:36 123 Читати українською
Бейл снова покинул стадион, не дожидаясь окончания матча Реала
Гарет Бейл / Фото из открытых источников

Похоже, у вингера "сливочных" Гарета Бейла есть более важные дела, чем матчи своей команды – валлиец снова взялся за старое.

59’ Марсело
81’ Родриго Силва де Гоис
90+3’ Начо
 
Мартин Эдегор 22’
Александр Исак 54’
Александр Исак 56’
Микель Мерино 69’
Андони Горосабель 90+5’
22’ Мартин Эдегор
54’ Александр Исак
56’ Александр Исак
59’ Марсело
69’ Микель Мерино
81’ Родриго Силва де Гоис
90+3’ Начо
90+5’ Андони Горосабель

Полузащитник мадридского Реала Гарет Бейл опять не досмотрел матч своей команды и покинул стадион до окончания финального свистка, сообщает издание AS. На этот раз валлиец не смог высидеть все 90 минут в поединке 1/4 финала Кубка Испании против Реал Сосьедад.

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30-летний футболист не попал в заявку "галактикос" на эту встречу и наблюдал за игрой сидя на трибуне. Однако за восемь минут до окончания основного времени Бэйл решил, что с него хватит на сегодня футбола и покинул стадион. К слову, этот поединок одноклубники Гарета проиграли со счетом 3:4 и вылетел ииз Кубка страны.

Напомним, валлиец уже не впервые оставляет арену до финального свистка своей команды – в текущем сезоне это уже пятый подобный случай. При этом формально футболист не нарушает клубного устава, поскольку по правилам может покидать стадион после 80-й минуты.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Реал Сосьедад Гарет Бейл Гарет Бейл
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