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Бейл знову покинув стадіон, не чекаючи закінчення матчу Реала

13:36 100 Читать на русском
Бейл знову покинув стадіон, не чекаючи закінчення матчу Реала
Гарет Бейл / Фото з відкритих джерел

Схоже, у вінгера "вершкових" Гарета Бейла є важливіші справи, аніж матчі власної команди – валлієць знову взявся за старе.

59’ Марсело
81’ Родріго Сілва де Гоїс
90+3’ Начо
 
Мартін Едегор 22’
Александр Ісак 54’
Александр Ісак 56’
Мікель Меріно 69’
Андоні Горосабель 90+5’
22’ Мартін Едегор
54’ Александр Ісак
56’ Александр Ісак
59’ Марсело
69’ Мікель Меріно
81’ Родріго Сілва де Гоїс
90+3’ Начо
90+5’ Андоні Горосабель

Півзахисник мадридського Реала Гарет Бейл знову не додивився матч своєї команди і залишив стадіон до закінчення фінального свистка, повідомляє видання AS. Цього разу валлієць не зміг висидіти всі 90 хвилин у поєдинку 1/4 фіналу Кубка Іспанії проти Реал Сосьєдада.

Бейл щасливий в Реалі і хоче відпрацювати свій контракт до кінця, – агент

30-річний футболіст не потрапив до заявки "галактікос" на цю зустріч і спостерігав за грою сидячи на трибуні. Проте за вісім хвилин до закінчення основного часу Бейл вирішив, що з нього досить на сьогодні футболу і покинув стадіон. До слова, цей поєдинок одноклубники Гарета програли з рахунком 3:4 і вилетіли з Кубка країни.

Нагадаємо, валлієць вже не вперше залишає арену до фінального свистка своєї команди – у поточному сезоні це вже п'ятий подібний випадок. При цьому формально футболіст не порушує клубного статуту, оскільки за правилами може залишати стадіон після 80-ї хвилини.

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Теги
Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Реал Мадрид - Реал Сосьєдад
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