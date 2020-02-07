Бейл знову покинув стадіон, не чекаючи закінчення матчу Реала

Схоже, у вінгера "вершкових" Гарета Бейла є важливіші справи, аніж матчі власної команди – валлієць знову взявся за старе.

Півзахисник мадридського Реала Гарет Бейл знову не додивився матч своєї команди і залишив стадіон до закінчення фінального свистка, повідомляє видання AS. Цього разу валлієць не зміг висидіти всі 90 хвилин у поєдинку 1/4 фіналу Кубка Іспанії проти Реал Сосьєдада.

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30-річний футболіст не потрапив до заявки "галактікос" на цю зустріч і спостерігав за грою сидячи на трибуні. Проте за вісім хвилин до закінчення основного часу Бейл вирішив, що з нього досить на сьогодні футболу і покинув стадіон. До слова, цей поєдинок одноклубники Гарета програли з рахунком 3:4 і вилетіли з Кубка країни.

Нагадаємо, валлієць вже не вперше залишає арену до фінального свистка своєї команди – у поточному сезоні це вже п'ятий подібний випадок. При цьому формально футболіст не порушує клубного статуту, оскільки за правилами може залишати стадіон після 80-ї хвилини.

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