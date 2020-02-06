Реал бесславно вылетел из Кубка Испании, уступив Реал Сосьедаду в матче с семью голами

Реал Мадрид уступил Реал Сосьедаду в рамках 1/4 финала Кубка Испании. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Поединок Реал Мадрид – Реал Сосьедад стартовал в 20:00 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию провел "Футбол 24".

Сложная кадровая ситуация не оставляла Зинедину Зидану много пространства для маневра, но французском специалист все же решил дать отдохнуть Тибо Куртуа и Рафаэлю Варану. Неоптимальный состав Мадрида дал о себе знать уже в начале поединка. Гости больше владели инициативой и чаще приближались к чужим воротам. Хотя первый по-настоящему опасный момент создали "сливочные". Бензема нашел свободное пространство в штрафной соперника, получил передачу и пробил по воротам – лишь угловой.

Реал Сосьедад намек понял и усилил свое давление на хозяев. "Бело-голубые" лишь немного подняли командную скорость, но этого оказалось достаточно, чтобы заставить мадридцев ошибаться. Особенно трудно стало Милитао. Эдер терял позицию, не замечал забеганий своих оппонентов за спину. Именно так возник момент у Янузая. Аднан осовбодился из-под опеки защитника, и тот лишь в подкате сумел заблокировать выстрел бельгийца метров из семи. Однако принять пассивное участие в пропущенном мяче бразильцу таки пришлось. Исак мощно пробил из-за пределов штрафной, Ареоля сумел отбить перед собой, но сфера отскочила на ногу Эдегору. Норвежец, не думая, запустил ее между ног Милитао и французскому голкиперу. Так курьезный гол игрока, права на которого принадлежат Реалу, шокировал публику на Сантьяго Бернабеу.

Мадрид отреагировал на такое развитие событий мгновенно. "Сливочные" завелись и крепко прижали Сосьедад к их штрафной. Однако довести дело до завершающего удара никак не удавалось, а с мощными ударами с дальней дистанции уверенно справлялся Ремиро. Гости тоже подстроились к новым условиям и стали больше действовать на контратаках. Чаще всего на ударной позиции оказывался Исак, но мяч после ударов молодого форварда летел выше ворот. У Реала наиболее заметным был Хамес, колумбиец угрожал чужим воротам со штрафного и в даром из-за его пределов. Однако до перерыва счет больше не менялся.

Начало второй половины полностью осталось за гостями. Наконец взял свое Исак. Александр отличился на 49-й минуте, но рефери отменил гол из-за офсайда. Однако форвард не стушевался и позже забил еще дважды. Сначала выиграл позицию у Марсело и расстрелял Ареоля, а затем выиграл у бразильца забег и расстрелял в ближнюю девятку. Левый защитник Реала, похоже, осознал свою вину и решил исправиться у чужих ворот. После его удара в ближний угол мяч от рук Ремиро залетел в сетку. Так сумасшедшая десятиминутка сделала счет в матче 3:1 в пользу Сосьедада.

Ближе к середине второго тайма игра успокоилась, Реал взял мяч под контроль, но не мог подступиться к владениям Сосьедада. Зато Исак продолжил издевательства над Марсело, на этот раз швед, в очередной раз опередив бразильца, точно прострелил в штрафную на Мерино, где тот легко переиграл голкипера "сливочных". Казалось, мадридцы просто не понимали, что делать на поле. А потом феерические 3 минуты выдал Винисиус. Сначала Жуниор сам забил, но гол был отменен, а буквально в следующей атаке ассистировал Родриго. Счет стал 2:4, а до заверення матча оставалось лишь 10 минут.

Полноценного штурма подопечные Зинедина Зидана так и не устроили, но отквитать еще один мяч сумели. Уже в компенсированное время после подачи углового в штрафной Сосьедада возникла суета, защитники забыли о Начо, который после подачи Бензема заставил Ремиро капитулировать. И тут началось самое интересное. Нервы, задержки, красная для Горосабеля. Поединок затянулся, а Рамос даже имел шанс спасать "сливочных", но не получилось. Мадрид прекратил борьбу за Кубок Испании.

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