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Бейл счастлив в Реале и хочет отработать свой контракт до конца, – агент футболиста

14:27 27 Читати українською
Бейл счастлив в Реале и хочет отработать свой контракт до конца, – агент футболиста
Гарет Бейл / Фото из открытых источников

Джонатан Барнетт, агент полузащитника мадридского Реала Гарета Бейла, опроверг слухи о том, что его клиент мог оказаться в Тоттенхэме.

"Нет, Гарет не мог вернуться в Тоттенхэм во время зимнего трансферного окна. Леви мог прилетать в Мадрид, но говорить о том, правда ли это – не мое дело. Гарет очень счастлив в Реале. И давайте будем реалистами: для большинства клубов он недоступен с финансовой точки зрения.

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Очень легко говорить: "Брось деньги, переходи в другой клуб и играй там", – но дело не только в зарплате. Это касается его образа жизни и его детей, выросших в Мадриде. Я не думаю, что возвращение в Тоттенхэм возможно. Бейл находится в очень удачной ситуации. Когда его контракт подойдет к концу, он обсудит ситуацию со мной и своей семьей и решит, что хочет делать дальше", – сказал Барнетт в эфире talkSPORT.

Напомним, Бейл выступает за Реал с 2013 года. В текущем сезоне валлиец провел за Реал 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает футболиста в 40 млн евро.

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