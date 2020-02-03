Бейл счастлив в Реале и хочет отработать свой контракт до конца, – агент футболиста

Джонатан Барнетт, агент полузащитника мадридского Реала Гарета Бейла, опроверг слухи о том, что его клиент мог оказаться в Тоттенхэме.

"Нет, Гарет не мог вернуться в Тоттенхэм во время зимнего трансферного окна. Леви мог прилетать в Мадрид, но говорить о том, правда ли это – не мое дело. Гарет очень счастлив в Реале. И давайте будем реалистами: для большинства клубов он недоступен с финансовой точки зрения.

Стерлинг из-за травмы может пропустить матч с Реалом в Лиге чемпионов

Очень легко говорить: "Брось деньги, переходи в другой клуб и играй там", – но дело не только в зарплате. Это касается его образа жизни и его детей, выросших в Мадриде. Я не думаю, что возвращение в Тоттенхэм возможно. Бейл находится в очень удачной ситуации. Когда его контракт подойдет к концу, он обсудит ситуацию со мной и своей семьей и решит, что хочет делать дальше", – сказал Барнетт в эфире talkSPORT.

Напомним, Бейл выступает за Реал с 2013 года. В текущем сезоне валлиец провел за Реал 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает футболиста в 40 млн евро.

Реал – Атлетико: французы выиграли дерби Мадрида, Зидан признал ошибку и перевернул матч, великолепный Винисиус