"Бейл счастлив в Реале", – агент игрока сделал новое заявление относительно потенциального трансфера валлийца

Джонатан Барнетт, представляющий интересы вингера мадридского Реала Гарета Бейла, похоже, уже устал от резонанса относительно потенциального перехода валлийца в другой клуб.

"Все это безумие, просто невероятно. Гарет – игрок Реала, он счастлив. Конец.

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Сыграет ли он с Арсеналом? Это маловероятно. Как долго продлится ситуация с его непопаданием в состав? Спросите Зидана", – цитирует Барнета ESPN.

Напомним, накануне французский специалист завил об уходе 30-летнего валлийца из лагеря мадридцев, что не понравилось самому Бейлу и его агенту.

В прошлом сезоне Ла Лиги Гарет провел 29 матчей, в которых отметился 8-ю голами и тремя ассистами.

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