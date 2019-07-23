toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

"Бейл счастлив в Реале", – агент игрока сделал новое заявление относительно потенциального трансфера валлийца

15:16 102 Читати українською
"Бейл счастлив в Реале", – агент игрока сделал новое заявление относительно потенциального трансфера валлийца
Гарет Бейл и Зинедин Зидан / Фото Sky Sports

Джонатан Барнетт, представляющий интересы вингера мадридского Реала Гарета Бейла, похоже, уже устал от резонанса относительно потенциального перехода валлийца в другой клуб.

"Все это безумие, просто невероятно. Гарет – игрок Реала, он счастлив. Конец.

Зидан рассказал о демарше Бейла в Реале – судьба валлийцев решится в ближайшие дни

Сыграет ли он с Арсеналом? Это маловероятно. Как долго продлится ситуация с его непопаданием в состав? Спросите Зидана", – цитирует Барнета ESPN.

Напомним, накануне французский специалист завил об уходе 30-летнего валлийца из лагеря мадридцев, что не понравилось самому Бейлу и его агенту.

В прошлом сезоне Ла Лиги Гарет провел 29 матчей, в которых отметился 8-ю голами и тремя ассистами.

Реал завершує розпродаж: 6 гравців за понад 200 млн євро – на кону 2 трансферні бомби і битва з Барселоною

blog_ava
Рафаилов озвучил стоимость единого телепула УПЛ – ТК Футбол 1/2 предлагал значительно меньшую сумму
14:25
438
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Испания Гарет Бейл Гарет Бейл Зинедин Зидан Зинедин Зидан Трансферы Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
мин
Арарат-Армения
18:00
Линкольн Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук