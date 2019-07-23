Зидан рассказал о демарше Бейла в Реале – судьба валлийцев решится в ближайшие дни

Полузащитник Реала Гарет Бейл продемонстрировал непрофессиональноею поведение относительно мадридского клуба.

"Во-первых, я не проявлял никакого неуважения. Я всегда говорил и говорю одно и то же: игроки – это важнейшая часть клуба, и я всегда поддержу их. Во-вторых, я просто сказал, что клуб пытается продать его.

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В-третьих, Гарет не сыграл с Баварией, потому что не захотел. Он сказал, что не хочет выходить на поле, если клуб ведет переговоры о его трансфере. Пока Бэйл не заявлял о том, что не будет играть против Арсенала (24 июля – прим.). Он продолжит тренироваться в обычном режиме, посмотрим, что будет завтра", – цитирует Зидана Goal.

Напомним, накануне французский специалист завил об уходе 30-летнего валлийца из лагеря мадридцев, что не понравилось самому Бейлу и его агенту.

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