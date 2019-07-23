"Бейл щасливий в Реалі", – агент гравця зробив нову заяву щодо потенційного трансферу валлійця

Джонатан Барнет, який представляє інтереси вінгера мадридського Реала Гарета Бейла, схоже, вже втомився від резонансу щодо потенційного переходу валлійця в інший клуб.

"Все це божевілля, просто неймовірно. Гарет – гравець Реала, він щасливий. Кінець.

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Чи зіграє він з Арсеналом? Це малоймовірно. Як довго триватиме ситуація з його непотрапляння до складу? Запитайте Зідана", – цитує Барнета ESPN.

Нагадаємо, напередодні французький фахівець завив про відхід 30-річного валлійця з табору мадридців, що не сподобалось самому Бейлу і його агенту.

В минулому сезоні Ла Ліги Гарет провів 29 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та трьома асистами.

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