Бейл признался, чем хочет заниматься после завершения карьеры игрока

Звезда Реала Гарет Бейл рассказал о своих планах после того, как придется вешать бутсы на гвоздь.

"Я всегда сосредотачивался на футболе и нечасто был среди людей.

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Именно поэтому я открыл свое первое дело – паб "11" в Кардиффе. Он дает возможность людям выйти и общаться друг с другом. Я не собираюсь вечно играть в футбол, и мне интересно делать больше подобных вещей в будущем", – цитирует Бэйла Diario Sport.

Напомним, валлиец вместе со всеми игроками Реала вынужден придерживаться изоляции из-за эпидемии коронавируса в Испании.

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