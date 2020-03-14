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Бейл признался, чем хочет заниматься после завершения карьеры игрока

16:36 54 Читати українською
Бейл признался, чем хочет заниматься после завершения карьеры игрока
Гарет Бейл / официальный сайт УЕФА

Звезда Реала Гарет Бейл рассказал о своих планах после того, как придется вешать бутсы на гвоздь.

"Я всегда сосредотачивался на футболе и нечасто был среди людей.

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Именно поэтому я открыл свое первое дело – паб "11" в Кардиффе. Он дает возможность людям выйти и общаться друг с другом. Я не собираюсь вечно играть в футбол, и мне интересно делать больше подобных вещей в будущем", – цитирует Бэйла Diario Sport.

Напомним, валлиец вместе со всеми игроками Реала вынужден придерживаться изоляции из-за эпидемии коронавируса в Испании.

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