Евро-2020: УЕФА вынужден перенести чемпионат после отчета ВОЗ, – СМИ

Пандемия коронавируса COVID-19 заставит руководство европейского футбола пойти на беспрецедентный шаг.

Во вторник, 17 марта, УЕФА проведет экстренное совещание в режиме видеоконференции с представителями всех 55-ти европейских футбольных ассоциаций. Ожидается, что по ее итогам будет объявлено о переносе Евро-2020 на следующий год.

Еще буквально неделю назад на Конгрессе УЕФА в Амстердаме Александр Чеферин был оптимистично настроен относительно проведения чемпионата Европы по предварительному графику (с 12 июня по 12 июля). Но за последние несколько дней ситуация изменилась в худшую сторону – практически все национальные чемпионаты Европы ушли на вынужденную паузу как минимум до апреля. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, эпицентр которой переместился из Китая в Европу. Это, а также решения правительств европейских государств, которые активно ограничивают свободу передвижения людей, станет решающим фактором при принятии решения УЕФА о переносе турнира, которое, как ожидается, примут в ближайший вторник. Европейский футбольный союз вынужден отложить проведение Евро-2020 из-за форс-мажорных обстоятельств с учетом массового распространения опасной болезни.

ВОЗ не может гарантировать, что к началу чемпионата Европы-2020 ситуация с распространением болезни стабилизируется. Массовое перемещение болельщиков по всей Европе также не является наилучшим способом остановить болезнь. Также УЕФА не получил оптимистичных новостей от городов, которые примут матчи турнира. "Общее впечатление такое, что отложение Евро-2020 является неизбежным, поскольку сейчас проводить турнир нельзя", – сообщает AS со ссылкой на источники в УЕФА.

Скорее всего, Евро состоится летом 2021 года, а Клубный чемпионат мира перенесут на лето 2022-го. Существует еще вариант проведения турнира этим летом в пределах одной страны вместо 12-ти, однако это выглядит маловероятным, хотя УЕФА уже рассматривал такую ​​возможность.

К слову, Копа Америка-2020, который должен пройти в этом году в Колумбии и Аргентине, вероятно, тоже не состоится вовремя – турнир планируют перенести на 2021-й.

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