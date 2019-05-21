Бейл пожаловался на тяжелые условия работы футболистов

Вингер Реала Гарет Бейл убежден, что люди не осознают, насколько тяжелая карьера профессионального игрока.

Валлиец рассказал о трудностях, которые постигли его за годы, проведенные в футболе.

"Игроки могут вернуться к нормальной жизни только после окончания карьеры. Профессиональный спортсмен, особенно в командных видах, не выбирает свое расписание, в отличие, может, от гольфистов или теннисистов.

Бейл заявил в раздевалке Реала, что клуб должен выплатить ему 51 миллион евро, чтобы он покинул команду

Мы что-то вроде роботов. Нам говорят, где быть, когда быть, когда есть, когда нужно спать. Ты теряешь свою жизнь. Тебе все время говорят, что делать", – поделился мыслями Бейл в фильме State of Play.

Напомним, у игрока Реала открытый конфликт с клубом, который заставляет его задуматься над сменой места работы.

Лунін переграє Куртуа, Неймар з Погба зайві, Зідан найгірший та інші несподіванки – фанати Реала визначились зі всім