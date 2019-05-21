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Бейл поскаржився на важкі умови роботи футболістів

19:45 273 Читать на русском
Бейл поскаржився на важкі умови роботи футболістів
Гарет Бейл / Reuters

Вінгер Реала Гарет Бейл переконаний, що люди не усвідомлюють, наскільки важка кар'єра професіонального гравця.

Валлієць розповів про труднощі, які спіткали його за роки, проведені у футболі.

"Гравці можуть повернутися до нормального життя лише після закінчення кар'єри. Професійний спортсмен, особливо в командних видах, не вибирає свій розклад, на відміну, може, від гольфістів або тенісистів.

Бейл заявив у роздягальні Реала, що клуб має виплатити йому 51 мільйон євро, аби він покинув команду

Ми щось на зразок роботів. Нам кажуть, де бути, коли бути, коли їсти, коли потрібно спати. Ти втрачаєш своє життя. Тобі весь час говорять, що робити" – поділився думками Бейл у фільмі State of Play.

Нагадаємо, у гравця Реала є відкритий конфлікт з клубом, що змушує його задуматися над зміною місця роботи.

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Іспанія Гарет Бейл Гарет Бейл
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