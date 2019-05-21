Бейл поскаржився на важкі умови роботи футболістів

Вінгер Реала Гарет Бейл переконаний, що люди не усвідомлюють, наскільки важка кар'єра професіонального гравця.

Валлієць розповів про труднощі, які спіткали його за роки, проведені у футболі.

"Гравці можуть повернутися до нормального життя лише після закінчення кар'єри. Професійний спортсмен, особливо в командних видах, не вибирає свій розклад, на відміну, може, від гольфістів або тенісистів.

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Ми щось на зразок роботів. Нам кажуть, де бути, коли бути, коли їсти, коли потрібно спати. Ти втрачаєш своє життя. Тобі весь час говорять, що робити" – поділився думками Бейл у фільмі State of Play.

Нагадаємо, у гравця Реала є відкритий конфлікт з клубом, що змушує його задуматися над зміною місця роботи.

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