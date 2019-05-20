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Бейл заявил в раздевалке Реала, что клуб должен выплатить ему 51 миллион евро, чтобы он покинул команду

20 мая 06:00 693 Читати українською
Бейл заявил в раздевалке Реала, что клуб должен выплатить ему 51 миллион евро, чтобы он покинул команду
Гарет Бейл / BBC Sport

Нападающий Реала Гарет Бейл хочет получить от клуба 51 миллион евро, или остаться в команде. Об этом игрок заявил в раздевалке после поражения от Бетиса.

 
Лорен Морон 61’
Хесе Родригес 75’
61’ Лорен Морон
75’ Хесе Родригес

"У меня осталось 3 года по контракту. Если они хотят, чтобы я ушел, им нужно заплатить 17 миллионов евро за каждый сезон. Иначе я останусь.

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И если мне придется играть в гольф, я буду играть в гольф", – передает слова Гарета Бэйла Radioestadio со ссылкой на журналиста Фернандо Бургоса.

Напомним, валлийский футболист не играл за Реал в последних трех матчах, дважды Зинедин Зидан даже не включал футболиста в заявку.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид - Бетис
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