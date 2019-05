Бейл заявил в раздевалке Реала, что клуб должен выплатить ему 51 миллион евро, чтобы он покинул команду

Нападающий Реала Гарет Бейл хочет получить от клуба 51 миллион евро, или остаться в команде. Об этом игрок заявил в раздевалке после поражения от Бетиса.

"У меня осталось 3 года по контракту. Если они хотят, чтобы я ушел, им нужно заплатить 17 миллионов евро за каждый сезон. Иначе я останусь.

Зидан прокомментировал свое решение оставить Бейла вне заявки на матч Реала второй раз подряд

И если мне придется играть в гольф, я буду играть в гольф", – передает слова Гарета Бэйла Radioestadio со ссылкой на журналиста Фернандо Бургоса.

Напомним, валлийский футболист не играл за Реал в последних трех матчах, дважды Зинедин Зидан даже не включал футболиста в заявку.

?Cuenta Fernando Burgos una frase de BALE en el vestuario del @realmadrid



"Tengo 3 años de contrato. Si quieren que me vaya que me paguen 17 millones netos por temporada. Y si no aquí me quedo. Y si tengo que jugar al golf, juego" pic.twitter.com/p52RoyNu7C