Бейл заявил в раздевалке Реала, что клуб должен выплатить ему 51 миллион евро, чтобы он покинул команду

Нападающий Реала Гарет Бейл хочет получить от клуба 51 миллион евро, или остаться в команде. Об этом игрок заявил в раздевалке после поражения от Бетиса.
"У меня осталось 3 года по контракту. Если они хотят, чтобы я ушел, им нужно заплатить 17 миллионов евро за каждый сезон. Иначе я останусь.
Зидан прокомментировал свое решение оставить Бейла вне заявки на матч Реала второй раз подряд
И если мне придется играть в гольф, я буду играть в гольф", – передает слова Гарета Бэйла Radioestadio со ссылкой на журналиста Фернандо Бургоса.
Напомним, валлийский футболист не играл за Реал в последних трех матчах, дважды Зинедин Зидан даже не включал футболиста в заявку.
Реал – Бетис: Мадрид позорится под смешок своих звезд, Бейл унижен, Навас и легендарный судья эмоционально прощаются