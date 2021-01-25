"Я не могу давать футболистам игровое время, это не то, что я могу дать им, и двигаться в этом направлении я не собираюсь. Все мы знаем, с какими трудностями Гарет сталкивался в последние годы, знаем, что он приехал к нам с травмой, и мы знаем, что в этом сезоне есть свои взлеты и падения.

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Для него главное – быть стабильным, тренироваться без ограничений, и когда игрок работает с полной интенсивность и без ограничений на тренировках, это говорит о том, что он готов. Нужно не давать игровое время, а быть готовым заслужить его, для меня в этом вся разница.

На этой неделе Бейл работает наравне со всеми с хорошей интенсивностью. Давайте посмотрим, как он адаптируется к такого рода работе, посмотрим, в каком он будет состоянии к концу недели. В понедельник матч с Уикомом, и у нас еще есть тренировки, чтобы посмотреть на него", – цитирует Жозе Sky Sports.

К слову, в этом сезоне Гарет Бейл провел 12 матчей в составе Тоттенхэма, записав в свой актив 3 гола.

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