Бейл отримує найбільшу зарплату серед гравців АПЛ – фінансова прірва до другого місця вражає
АПЛ вважається одним з найсильніших чемпіонатів світу – отже, зарплати тут відповідні.
Вінгер Тоттенхема Гарет Бейл є найвисокооплачуванішим футблістом англійської Прем'єр-ліги, його зарплатня становить 35,2 млн євро, повідомляє Fichajes.
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Топ-5 гравців АПЛ за рівнем зарплат:
1. Гарет Бейл – 35,2 млн євро;
2. Давід де Хеа – 22,03 млн;
3. Кевін де Брюйне – 18,8 млн;
4. Рахім Стерлінг – 17,6 млн;
5. Поль Погба – 17,03 млн.
Варто відзначити, що Гарет виступає за "шпор" на правах оренди, контракт гравця належить Реалу. Після повернення в АПЛ Бейл провів 5 матчів та відзначився одним голом.
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