Бейл покине Реал та узгодив контракт з китайським клубом, – Marca

Схоже, наставник Реала Зінедін Зідан був правий, і ми більше не побачимо Гарета Бейла у футболці мадридського клубу.

Китайський Цзянсу Сунін узгодив практично усі деталі контракту з Гаретом Бейлом, повідомляє Marca.

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Валлійський хавбек підпише угоду із клубом з Піднебесної на 3 роки. Згідно контракту, 30-річний гравець зароблятиме 22 млн євро на рік. Про суму відступних за півзахисника не повідомляється.

Варто відзначити, що у Цзянсу Сунін ті ж самі власники, що і у міланського Інтера.

Гарет провів у таборі Реала 6 років та здобув з "вершковими" 13 трофеїв. В минулому сезоні Ла Ліги Бейл провів 29 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та трьома асистами.

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