toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ УПЛ ДИНАМО - ШАХТАР

Бейл покине Реал та узгодив контракт з китайським клубом, – Marca

26 липня 23:17 1726 Читать на русском
Бейл покине Реал та узгодив контракт з китайським клубом, – Marca
Гарет Бейл / Фото ФК Реал

Схоже, наставник Реала Зінедін Зідан був правий, і ми більше не побачимо Гарета Бейла у футболці мадридського клубу.

Китайський Цзянсу Сунін узгодив практично усі деталі контракту з Гаретом Бейлом, повідомляє Marca.

Міранда офіційно перейшов у китайський клуб, який полює за Бейлом

Валлійський хавбек підпише угоду із клубом з Піднебесної на 3 роки. Згідно контракту, 30-річний гравець зароблятиме 22 млн євро на рік. Про суму відступних за півзахисника не повідомляється.

Варто відзначити, що у Цзянсу Сунін ті ж самі власники, що і у міланського Інтера.

Гарет провів у таборі Реала 6 років та здобув з "вершковими" 13 трофеїв. В минулому сезоні Ла Ліги Бейл провів 29 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та трьома асистами.

Реал позбувається чемпіонів – Мадрид змінює трансферну стратегію, а Лунін та Ко як символи нової "експансії"

blog_ava
Україна ризикує втратити одну команду в Лізі чемпіонів – сезон 2019/20 як момент істини
26 липня
9165
Теги
Іспанія Трансфери Головне Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Цзянсу Сунін Цзянсу Сунін
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
44
хв
Арсенал
01:00
Фіорентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук