Миранда официально перешел в китайский клуб, который охотится за Бейлом

Защитник Интера Жоао Миранда продолжит карьеру в Поднебесной.

Китайский Цзянсу Сунин усилил защитное звено игроком Интера Жоао Мирандой, сообщает официальный сайт клуба.

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По информации СМИ, 34-летний бразилец будет получать в новом клубе 5 млн евро в год. Наставник "нерадзури" Антони Конте ранее заявил, что не видит ветерана в схеме команды в будущем.

По слухам Цзянсу Сунин также заинтересован в подписании хавбека Реала Гарета Бейла.

Жоао защищал цвета Интера с 2015 года. В прошлом сезоне Серии А Миранда провел 14 матчей.

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