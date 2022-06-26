Бейл в своем твиттере выложил видео в футболке Лос-Анджелес с сообщением "До встречи".

Лос-Анджелес подтвердил трансфер Кьеллини, сообщив условия перехода

О трансфере еще официально не сообщали, но, по информации Transfermarkt, переход состоится 7 июля. На днях Лос-Анджелес объявил о приходе Джорджо Кьеллини.

Напомним, что недавно Бейл вывел Уэльс на чемпионат мира, спровоцировав автогол Андрея Ярмоленко в решающем матче отбора против сборной Украины. До этого он выступал за Реал с 2013 года, в котором сыграл в 258 матчах и отличился 106 голами и 67 ассистами.

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