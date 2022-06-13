Соглашение с чемпионом Европы-2020 рассчитано на один год. Об этом американский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Кьеллини освободил свой шкафчик в раздевалке Ювентуса – символическая фотография

Представление именитого новичка намечено на 29 июня на домашней арене Лос-Анджелеса. Кьеллини, который после 117-ти матчей за сборную Италии завершил карьеру в национальной команде, занимается оформлением визы.

Новый клуб 37-летнего итальянца лидирует в Западной конференции МЛС, набрав 29 очков в 14 матчах.

Напомним, Кьеллини выступал за Ювентус с 2005 года, перейдя из Фиорентины. С этого момента защитник сыграл за туринцев 559 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 25 результативных передач. 9 раз выиграл Серию А и пять раз Кубок и Суперкубок Италии. К Лос-Анджелесу Джорджо присоединится на правах свободного агента.

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