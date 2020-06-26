Бейл окончательно рассорился с Зиданом – известна причина

Вингер Реала Гарет Бейл продолжает конфликтовать с наставником мадридцев Зинедином Зиданом.

Бэйл недоволен тем, что его часто используют в качестве запасного в ключевых матчах и окончательно побил горшки с Зиданом, сообщает ESPN.

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Отмечается, что француз и его штаб недовольны реакцией игрока на эти решения, хотя и не имеют претензий к работе Бейла на тренировках. Добавляется, что Зидану неприятно публично обсуждать вопрос отношений с Гаретом. Интересно, что отношения между Бейлом и президентом "сливочных" Флорентино Пересом также стали хуже.

К слову, Бейл провел 20 поединков в текущем сезоне в составе Реала, записав в свой актив 3 гола и 2 ассиста.

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