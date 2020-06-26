toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ЛИВЕРПУЛЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Бейл окончательно рассорился с Зиданом – известна причина

19:26 - Читати українською
Бейл окончательно рассорился с Зиданом – известна причина
Зинедин Зидан и Гарет Бейл / AS

Вингер Реала Гарет Бейл продолжает конфликтовать с наставником мадридцев Зинедином Зиданом.

Бэйл недоволен тем, что его часто используют в качестве запасного в ключевых матчах и окончательно побил горшки с Зиданом, сообщает ESPN.

Реал стремится избавиться от трех звезд – они приносят почти 60 миллионов потерь ежегодно

Отмечается, что француз и его штаб недовольны реакцией игрока на эти решения, хотя и не имеют претензий к работе Бейла на тренировках. Добавляется, что Зидану неприятно публично обсуждать вопрос отношений с Гаретом. Интересно, что отношения между Бейлом и президентом "сливочных" Флорентино Пересом также стали хуже.

К слову, Бейл провел 20 поединков в текущем сезоне в составе Реала, записав в свой актив 3 гола и 2 ассиста.

Зидан разгромил игроков Реала после победы, таким француза не видели давно – причины ярости и главный виновник

blog_ava
"Бутылка водки стала моим лучшим другом": откровенная исповедь вице-чемпиона мира об ужасном периоде в Реале
08:00
3678
Теги
Гарет Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зинедин Зидан Флорентино Перес
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
23
мин
Шахтер
19:30
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук