Зидан разгромил игроков Реала после победы, таким француза не видели давно – причины ярости и главный виновник

Реал победил Эйбар в первом матче после возобновления Примеры, но для Зидана этого оказалось мало.

Игроки Реала были потрясены поведением Зизу после матча с Эйбаром, таким его не видели давно. Французский специалист набросился на подопечных с нескрываемой яростью в глазах, орал, эмоционально размахивал руками. Ему не понравился провальный второй тайм, ведь его команда реально играла с огнем, пишет Marca. Скромным баскам банально не хватило класса, чтобы создать "королям" больше проблем – у ворот Куртуа хватало пожаров. Эйбар полностью перестрелял инертных мадридцев после перерыва – 1: 6 по ударам. "Бланкос" чудом избежали финальной агонии.

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Зидан разочарованно покидал поле маленькой, но уютной арены имени легендарного Альфредо Ди Стефано – это новый дом Реала на период реконструкции Бернабеу. Ювилений 200-й матч француза на тренерском мостике рисковал завершиться большим фиаско, несмотря на крутой первый тайм. Тренер пытался контролировать эмоции на пресс-конференции, но все же намекнул, что не чувствует полной удовлетворенности, прежде всего, игрой: "Первые 45 минут были замечательными, у нас все получалось, но потом команда расслабилась".

Прямо на поле Зизу упрекнул игрокам, что они повторяют старые ошибки, которые стоили лидерства, а самая большая проблема – отсутствие надлежащей концентрации на протяжении всей игры. Вернувшись из раздевалки, Мадрид полностью сбросил газ, мог поплатиться двумя суперважными очками в гонке с Барсой. Зидан вроде бы кричал, что подобная расслабленность с сильным соперником будет иметь катастрофические последствия.

Интересно, что первый мощный "електрозаряд" футболисты Реала получили еще во время маленькой паузы на водопой, но не сделали надлежащих выводов. Мадрид так и не приблизился к своей версии с первой половины. В раздевалке Зидан вспоминал матчи с Леванте и Гранадой, тогда "бланкос" также останавливались после 3:0. В обоих случаях соперники забивали дважды – 3: 2 и 4: 2 соответственно, "лягушки" вообще должны были сравнивать перед финальным свистком.

Француз не выделяло ошибок какого-то конкретного игрока, обращался ко всем, но мадридская пресса настаивает, что по крайней мере один исполнитель может вылететь из команды надолго. Бедный вклад Гарета Бэйла уже никого не удивляет, правда, тренер в него верил. Валлиец выполнил только 11 передач за отведенные ему полчаса 7 точных, 2 – на чужой половине поля. Кроме этого, скандальный вингер 5 раз терял мяч, не пробивал по воротам и не помогал в отборе. AS называет его новым призраком Ди Стефано. Издание пишет, что Зидан лично разговаривал с Гаретом после карантина, чтобы выразить свое доверие. Тренер обещал равные условия в борьбе с конкурентами, но этого, видимо, оказалось мало. Бэйл повернулся к французу спиной.

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