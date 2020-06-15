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Зидан разгромил игроков Реала после победы, таким француза не видели давно – причины ярости и главный виновник

15:35 149 Читати українською
Зидан разгромил игроков Реала после победы, таким француза не видели давно – причины ярости и главный виновник
Зидан кричит на своих подопечных

Реал победил Эйбар в первом матче после возобновления Примеры, но для Зидана этого оказалось мало.

4’ Тони Кроос
30’ Серхио Рамос
37’ Марсело
 
Педро Бигас 60’
4’ Тони Кроос
30’ Серхио Рамос
37’ Марсело
60’ Педро Бигас

Игроки Реала были потрясены поведением Зизу после матча с Эйбаром, таким его не видели давно. Французский специалист набросился на подопечных с нескрываемой яростью в глазах, орал, эмоционально размахивал руками. Ему не понравился провальный второй тайм, ведь его команда реально играла с огнем, пишет Marca. Скромным баскам банально не хватило класса, чтобы создать "королям" больше проблем – у ворот Куртуа хватало пожаров. Эйбар полностью перестрелял инертных мадридцев после перерыва – 1: 6 по ударам. "Бланкос" чудом избежали финальной агонии.

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Зидан разочарованно покидал поле маленькой, но уютной арены имени легендарного Альфредо Ди Стефано – это новый дом Реала на период реконструкции Бернабеу. Ювилений 200-й матч француза на тренерском мостике рисковал завершиться большим фиаско, несмотря на крутой первый тайм. Тренер пытался контролировать эмоции на пресс-конференции, но все же намекнул, что не чувствует полной удовлетворенности, прежде всего, игрой: "Первые 45 минут были замечательными, у нас все получалось, но потом команда расслабилась".

Прямо на поле Зизу упрекнул игрокам, что они повторяют старые ошибки, которые стоили лидерства, а самая большая проблема – отсутствие надлежащей концентрации на протяжении всей игры. Вернувшись из раздевалки, Мадрид полностью сбросил газ, мог поплатиться двумя суперважными очками в гонке с Барсой. Зидан вроде бы кричал, что подобная расслабленность с сильным соперником будет иметь катастрофические последствия.

Интересно, что первый мощный "електрозаряд" футболисты Реала получили еще во время маленькой паузы на водопой, но не сделали надлежащих выводов. Мадрид так и не приблизился к своей версии с первой половины. В раздевалке Зидан вспоминал матчи с Леванте и Гранадой, тогда "бланкос" также останавливались после 3:0. В обоих случаях соперники забивали дважды – 3: 2 и 4: 2 соответственно, "лягушки" вообще должны были сравнивать перед финальным свистком.

Француз не выделяло ошибок какого-то конкретного игрока, обращался ко всем, но мадридская пресса настаивает, что по крайней мере один исполнитель может вылететь из команды надолго. Бедный вклад Гарета Бэйла уже никого не удивляет, правда, тренер в него верил. Валлиец выполнил только 11 передач за отведенные ему полчаса 7 точных, 2 – на чужой половине поля. Кроме этого, скандальный вингер 5 раз терял мяч, не пробивал по воротам и не помогал в отборе. AS называет его новым призраком Ди Стефано. Издание пишет, что Зидан лично разговаривал с Гаретом после карантина, чтобы выразить свое доверие. Тренер обещал равные условия в борьбе с конкурентами, но этого, видимо, оказалось мало. Бэйл повернулся к французу спиной.

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