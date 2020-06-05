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Реал стремится избавиться от трех звезд – они приносят почти 60 миллионов потерь ежегодно

5 июня 22:38 110 Читати українською
Реал стремится избавиться от трех звезд – они приносят почти 60 миллионов потерь ежегодно
Мариано, Бейл, Хамес / фото: Реал

Мадридскому Реалу нужно провести солидную кадровую чистку, чтобы разблокировать трансферный рынок.

В последнее время в прессе появляется информация о трансферных планах Реала на 2021-й и даже 2022-й год. Этим летом не следует ждать больших подписаний, ведь Мадрид планирует оптимизировать бюджет, информирует AS.

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По информации издания, первоочередной задачей "сливочных" является уменьшение расходов на зарплату игрокам. Сейчас клуб тратит на это 283 млн евро ежегодно. Прощание только с тремя игроками позволит уменьшить эту сумму почти на 60 млн.

Речь идет о Гарете Бейле, Мариано Диасе и Хамесе Родригесе, чьи зарплаты вместе с налогами составляют 29, 8 и 17 миллионов соответственно. А вот с пользой на футбольном поле от этих исполнителей есть проблемы. Мадрид будет рассматривать любые предложения по этим игрокам, пытаясь пристроить их в другие клубы. Если на их продаже удастся заработать, то Реал будет рассматривать это как дополнительный успех.

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Испания Гарет Бейл Гарет Бейл Хамес Родригес Хамес Родригес Мариано Диас Мариано Диас
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