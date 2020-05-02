Бейл не исключает переезда за океан – опять не обошлось без гольфа

Вингер Реала Гарет Бейл готов к крутым поворотам своей карьеры.

"Что я думаю о МЛС? Мне нравится. Это лига, которая ежегодно развивается, продолжает расти и совершенствоваться – игроки, стадионы, инфраструктура ...

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Многие игроки хотят поехать в Америку прямо сейчас, это безусловно кое-что, что меня заинтересовало бы. Я люблю ездить в Лос-Анджелес на каникулы. Я много играю в гольф там", – цитирует Бейла Marca.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к звезде Реала со стороны Интера Майами, президентом которого является Дэвид Бекхэм.

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