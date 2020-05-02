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Бейл не виключає переїзду за океан – знову не обійшлось без гольфу

2 травня 06:00 137 Читать на русском
Бейл не виключає переїзду за океан – знову не обійшлось без гольфу
Гарет Бейл / Reuters

Вінгер Реала Гарет Бейл готовий до крутих поворотів своєї кар'єри.

"Що я думаю про МЛС? Мені подобається. Це ліга, яка щороку розвивається, продовжує рости і вдосконалюватися – гравці, стадіони, інфраструктура...

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Багато гравців хочуть поїхати в Америку прямо зараз, це безумовно дещо, що мене зацікавило б. Я люблю їздити в Лос-Анджелес на канікули. Я багато граю в гольф там", – цитує Бейла Marca.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про інтерес до зірки Реала з боку Інтера Маямі, президентом якого є Девід Бекхем.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл МЛС
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