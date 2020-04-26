Бейл повторил свой знаменитый удар бисиклетой в киевском финале ЛЧ – очередной жест благотворительности от звезды Реала

Тот самый гол Бейла в финале Лиги чемпионов / Getty Images

Атакующий полузащитник Реала принял участие в очередном благотворительном челлендже.

Звезда Реала и сборной Уэльса присоединился к 2.6 Challenge. Цель – помощь организациям, которые помогают в борьбе с COVID-19.

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Необходимо выбрать активность, связанную с числом 2,6 или 26. Бэйл набил маленький мяч 26 раз, после чего эффектно пробил через себя.

"Моя задача выполнена!" – написал валлиец в Instagram.

Напомним, аналогичным ударом Бейл забил победный гол Реала в ворота Ливерпуля в финале Лиги чемпионов 2017/18. Тот матч проходил на киевском НСК Олимпийский.

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