toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Бейл повторил свой знаменитый удар бисиклетой в киевском финале ЛЧ – очередной жест благотворительности от звезды Реала

17:38 18 Читати українською
Бейл повторил свой знаменитый удар бисиклетой в киевском финале ЛЧ – очередной жест благотворительности от звезды Реала
Тот самый гол Бейла в финале Лиги чемпионов / Getty Images

Атакующий полузащитник Реала принял участие в очередном благотворительном челлендже.

Звезда Реала и сборной Уэльса присоединился к 2.6 Challenge. Цель – помощь организациям, которые помогают в борьбе с COVID-19.

Бейл пожертвовал полмиллиона фунтов на борьбу с коронавирусом в Уэльсе, еще столько же Гарет выделит Мадриду

Необходимо выбрать активность, связанную с числом 2,6 или 26. Бэйл набил маленький мяч 26 раз, после чего эффектно пробил через себя.

"Моя задача выполнена!" – написал валлиец в Instagram.

Напомним, аналогичным ударом Бейл забил победный гол Реала в ворота Ливерпуля в финале Лиги чемпионов 2017/18. Тот матч проходил на киевском НСК Олимпийский.

Реал хочет продать 11 игроков – Зидан расширил "черный список" большими звездами при поддержке президента

blog_ava
Ливерпуль продаст двух атакующих игроков – потери хотят компенсировать Мертенсом
00:15
370
Теги
Видеоновости коронавирус Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
40
мин
Брест
21:00
Монпелье
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук