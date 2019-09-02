Бейл догнал Роналдо в списке лучших бомбардиров-легионеров Реала

Валлийский вингер приносит немало пользы мадридцам несмотря на всю критику, которая звучит в его адрес.

После дубля в ворота Вильярреала Гарет Бейл поравнялся с бразильцем Роналдо в списке лучших бомбардиров-легионеров Реала, информирует журналист Педро Мартин.

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Валлиец отметился своим 103-м и 104-м голами в "сливочной" футболке. Следующая цель – аргентинец Гонсало Игуаин, у которого 121 мяч за мадридский гранд. Лидером остается Криштиану Роналду со своими заоблачными 450 голами за Реал.

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Стоит отметить, что Бэйл не сможет улучшить свой показатель в следующем туре Примеры. 30-летний нападающий получил красную карточку в концовке встречи против Вильярреала и пропустит матч с Леванте.