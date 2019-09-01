toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Ареола прошел медосмотр перед арендой в Реал, – СМИ

13:57 98 Читати українською
Ареола прошел медосмотр перед арендой в Реал, – СМИ
Альфонс Ареола / Reuters

Голкипер ПСЖ и сборной Франции близок к переходу в мадридский гранд.

Альфонс Ареола прошел медосмотр перед трансфером в Реал, информирует RMC Sport.

ПСЖ ведет переговоры с Реалом об аренде Йовича

Француз станет частью сделки по Кейлору Навасу, который пополнит состав ПСЖ. 26-летний вратарь присоединится к "сливочным" на правах аренды. Именно из-за подготовки к трансферу он оказался на скамейке запасных в матче четвертого тура Лиги 1 против Метца.

Неймар хотел доплатить космическую сумму из собственного кармана ради возвращения в Барселону – ПСЖ остался неумолимым

Напомним, Ареола получил вызов в сборную Франции на поединки отбора Евро-2020 против Албании и Андорры.

blog_ava
Заря – Динамо: прогноз на матч УПЛ
11:45
657
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Трансферы Реал Мадрид Кейлор Навас Кейлор Навас ПСЖ ПСЖ Трансферы Альфонс Ареола Альфонс Ареола
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
22
мин
Заря
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук