Ареола прошел медосмотр перед арендой в Реал, – СМИ

Голкипер ПСЖ и сборной Франции близок к переходу в мадридский гранд.

Альфонс Ареола прошел медосмотр перед трансфером в Реал, информирует RMC Sport.

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Француз станет частью сделки по Кейлору Навасу, который пополнит состав ПСЖ. 26-летний вратарь присоединится к "сливочным" на правах аренды. Именно из-за подготовки к трансферу он оказался на скамейке запасных в матче четвертого тура Лиги 1 против Метца.

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Напомним, Ареола получил вызов в сборную Франции на поединки отбора Евро-2020 против Албании и Андорры.